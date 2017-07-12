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Водитель Mercedes в Москве сбежал с места ДТП и заявил об угоне машины

Происшествия
12 июля, 20:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Правоохранители полагают, что таким образом предполагаемый виновник аварии пытается избежать ответственности

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о ложном доносе возбуждено на водителя, попавшего в аварию на северо-западе Москвы и сообщившего затем об угоне своего автомобиля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

По данным ГИБДД, 10 июля в районе дома 57 по Карамышевской набережной столкнулись три автомобиля, в результате получила ранения девушка - водитель автомобиля Nissan. "Предполагаемый виновник аварии - водитель автомашины Mercedes - продолжил движение, после чего бросил ее недалеко от места происшествия. Через несколько минут после столкновения на службу "02" поступило сообщение об угоне автомобиля, водитель которого покинул место ДТП", - сообщили в УГИБДД.

В ходе дальнейшего разбирательства был опрошен владелец иномарки. Правоохранители полагают, что именно он управлял Mercedes в момент ДТП и таким образом пытается избежать ответственности. В его отношении был составлен административный материал по статье 12.27 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием".

"Следствием ОМВД по району Хорошево-Мневники ГУ МВД России по Москве в отношении владельца одного из автомобилей, участвовавших в указанном ДТП, возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ "Заведомо ложный донос", - добавили в пресс-службе.

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