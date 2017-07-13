СМИ: задержанный в Испании программист Лисов просит Путина взять на контроль его ситуацию

ТАСС, 13 июля. Задержанный в Испании и ожидающий экстрадиции в США по обвинению кибермошенничестве российский программист Станислав Лисов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой взять его ситуацию на контроль. Об этом сообщается на сайте телеканала RT со ссылкой на текст обращения Лисова, а также его родных.

"Очень прошу вас о помощи, взять на контроль мою ситуацию и разобраться в несправедливости, с вопиющими фактами беззакония со стороны США к гражданину России", - цитирует RT обращение Лисова. Слушания о его экстрадиции назначены на 20 июля, говорится в публикации.

Россиянин заявил о своей невиновности и подчеркнул, что в случае его экстрадиции в США "обвинения могут измениться". "Нет ни одного конкретного пострадавшего как на территории США, так и за ее пределами. <…> И самое главное, что арест совершен, не имея на то никакой юридической силы. Ордер на арест был выписан спустя шесть дней после моего задержания", - говорится в тексте обращения.

Аналогичное обращение президенту направили также родители Лисова.

Между Россией и Испанией действует договор о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы. Однако в случае экстрадиции Лисова в США россиянин предстанет уже перед американским судом.

Лисов был задержан в аэропорту Барселоны 13 января по запросу США, которые затем предоставили расширенные материалы по делу россиянина. В настоящий момент Лисов находится в пенитенциарном центре № 3 Мадрида. По утверждению правоохранительных органов, россиянин вместе с другими лицами разработал и использовал "банковский троян" NeverQuest, который предназначался для получения "доступа к компьютерам различных людей и финансовых учреждений с целью кражи банковских данных, информации о кредитных картах и личных данных". Ущерб от действий сети, к которой якобы принадлежал Лисов, составляет около $5 млн.