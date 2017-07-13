Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд: обвиняемые во взяточничестве следователи СК получили от Шакро Молодого €500 тысяч

Происшествия
13 июля, 13:03 дата обновления: 13 июля, 13:15 UTC+3

Деньги были выплачены за переквалификацию дела о перестрелке на Рочдельской улице

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Обвиняемые во взяточничестве заместитель главы управления собственной безопасности СК РФ Александр Ламонов, глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и заместитель начальника Главного следственного управления СК России по Москве Денис Никандров получили деньги от криминального авторитета Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой.

"Фигуранты уголовного дела - Максименко, Ламонов и Никандров - вступили в преступный сговор с Калашовым и получили взятку в размере 500 тыс. евро за переквалификацию преступления о перестрелке на Рочдельской улице", - огласил материалы дела судья в Мосгорсуде, где рассматриваются ходатайства о продлении меры пресечения фигурантам.

Дело о перестрелке

Главными фигурантами уголовного дела о перестрелке возле ресторана Elements на Рочдельской улице являются криминальный авторитет Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец и Захарий Калашов.

По версии следствия, к перестрелке привел инцидент с собственницей кафе Жанной Ким (потерпевшая по делу), которая осталась недовольна работой дизайнера Фатимы Мисиковой (объявлена в международный розыск) и отказалась ей платить. Приехавшие для беседы с Ким лица, в числе которых был Кочуйков, сообщили, что они якобы представляют Шакро Молодого. Как считает полиция, они вымогали у Ким 8 млн рублей или документы на кафе за долг дизайнеру, угрожая физической расправой над ней и членами ее семьи.

Со стороны собственницы кафе во встрече принимал участие отставной полковник КГБ адвокат Эдуард Буданцев. Беседа перешла в конфликт, а затем в перестрелку. В итоге Буданцев был арестован по обвинению в убийстве двух и более лиц, Кочуйкова изначально обвинили в хулиганстве, затем изменили ему обвинение на вымогательство.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд вынес приговор по делу об убийстве Немцова
2
Умерла народная артистка России Тамара Миансарова
3
Захарова назвала видео о "лесных братьях" попыткой НАТО извратить историю
4
Участники программы реновации в Москве получат льготы по НДФЛ
5
Госдеп назвал гипотетическими возможные ответные меры со стороны РФ по дипсобственности
6
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
7
Азаров: Украину ждет смена власти и возвращение изгнанных политиков
Темы дня
Реклама