Суд: обвиняемые во взяточничестве следователи СК получили от Шакро Молодого €500 тысяч

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Обвиняемые во взяточничестве заместитель главы управления собственной безопасности СК РФ Александр Ламонов, глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и заместитель начальника Главного следственного управления СК России по Москве Денис Никандров получили деньги от криминального авторитета Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой.

"Фигуранты уголовного дела - Максименко, Ламонов и Никандров - вступили в преступный сговор с Калашовым и получили взятку в размере 500 тыс. евро за переквалификацию преступления о перестрелке на Рочдельской улице", - огласил материалы дела судья в Мосгорсуде, где рассматриваются ходатайства о продлении меры пресечения фигурантам.

Дело о перестрелке

Главными фигурантами уголовного дела о перестрелке возле ресторана Elements на Рочдельской улице являются криминальный авторитет Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец и Захарий Калашов.

По версии следствия, к перестрелке привел инцидент с собственницей кафе Жанной Ким (потерпевшая по делу), которая осталась недовольна работой дизайнера Фатимы Мисиковой (объявлена в международный розыск) и отказалась ей платить. Приехавшие для беседы с Ким лица, в числе которых был Кочуйков, сообщили, что они якобы представляют Шакро Молодого. Как считает полиция, они вымогали у Ким 8 млн рублей или документы на кафе за долг дизайнеру, угрожая физической расправой над ней и членами ее семьи.

Со стороны собственницы кафе во встрече принимал участие отставной полковник КГБ адвокат Эдуард Буданцев. Беседа перешла в конфликт, а затем в перестрелку. В итоге Буданцев был арестован по обвинению в убийстве двух и более лиц, Кочуйкова изначально обвинили в хулиганстве, затем изменили ему обвинение на вымогательство.