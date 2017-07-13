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В Москве при получении взятки в 250 тыс. рублей задержаны адвокат и полицейский

Происшествия
13 июля, 13:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Задержанные планировали получить взятку от участника уголовного дела за непривлечение его к уголовной ответственности

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Полицейский и адвокат задержаны в Москве при получении взятки в 250 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности фигуранта одного из уголовных дел. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"В отношении заместителя начальника следственного отделения ОМВД России по району Северное Бутово Москвы возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"), в отношении адвоката - по признакам преступления, предусмотренного ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве")", - сказала она.

В июле этого года сотрудник полиции вместе с адвокатом получили 250 тыс. рублей от участника уголовного судопроизводства за непривлечение его к уголовной ответственности. "При передаче взятки в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудник и адвокат были задержаны", - сказала Иванова.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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