Замначальника столичного главка СК Никандров освобожден от должности

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Обвиняемый в получении взятки заместитель начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Денис Никандров освобожден от занимаемой должности. Об этом заявил адвокат Сергей Капустин в Мосгорсуде, где решается вопрос о продлении ареста высокопоставленному офицеру СК.

"Наш подзащитный освобожден от занимаемой должности на время расследования, поэтому он уже никак не может повлиять на ход следствия, оказать давление на свидетелей и других участников процесса", - заявил защитник. "Он не будет скрываться", - добавил он.

Ранее в четверг суд на три месяца продлил срок ареста главе Управления собственной безопасности СК Михаилу Максименко и его заместителю Александру Ламонову.

Никандров, Максименко и Ламонов были задержаны сотрудниками ФСБ 19 июля прошлого года. Им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом или группой лиц в особо крупном размере").

Как ранее стало известно в суде, Максименко инкриминируется семь эпизодов преступления, в том числе два эпизода взятки в виде $50 тыс. и автомобиля от предпринимателей Бадри Шенгелия и Дмитрия Смычковского. Согласно материалам дела, оглашенным в суде, фигуранты, вступив в преступный сговор с криминальным авторитетом Захарием Калашовым по прозвищу Шакро Молодой, получили взятку в €500 тыс. за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение другого криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец - одного из участников перестрелки около ресторана на Рочдельской улице в Москве.

Как сообщил следователь в суде, согласно результатам фоноскопической экспертизы, был установлен факт общения Максименко с Калашовым. Срок следствия по делу установлен до 15 ноября 2017 года.