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СК РФ возбудил дело по факту артобстрела Донецка украинскими военными

Происшествия
14 июля, 9:19 дата обновления: 14 июля, 9:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Киевских силовиков подозревают в применении запрещенных средств и методов ведения войны

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту артиллерийского обстрела украинскими военными гражданских объектов Донецка 10 июля этого года.

Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")", - сказала она.

Как полагает следствие, украинские военнослужащие в очередной раз нарушили соглашение контактной группы о прекращении режима огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и отводе тяжелых вооружений.

Петренко уточнила, что 10 июля военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, произвели прицельный артобстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка.

В результате были ранены мирные жители: мужчина 1954 года рождения и женщина 1967 года рождения. Также повреждены или полностью разрушены несколько жилых домов на Галичской улице и улице Зеленый гай. "Мотивом этого особо тяжкого преступления явилась политическая и идеологическая ненависть украинских силовиков, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования", - подчеркнула Петренко.

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