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Рэперу DMX грозит 44 года тюрьмы за уклонение от налогов

Происшествия
14 июля, 10:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Музыкант в общей сложности не заплатил государству около $1,7 млн

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американский рэпер и актер DMX (настоящее имя Эрл Симмонс) несколько лет скрывал от властей США истинные доходы и обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщил в четверг новостной ресурс TMZ, в случае признания виновным по всем 14 пунктам обвинения исполнитель может получить 44 года тюрьмы.

DMX в общей сложности задолжал государству около $1,7 млн. Как установила прокуратура штата Нью-Йорк, рэпер скрывал истинный размер своих доходов несколькими способами. Например, он расплачивался наличными и пользовался банковскими счетами своих менеджеров и знакомых. В одном конкретном случае музыканту выплатили гонорар в размере $125 тысяч, но автоматически вычли положенные налоги. DMX потребовал выдать ему чек на полную сумму и сумел добиться желаемого. Впоследствии он "забыл" заплатить налог самостоятельно.

В 2011 и 2012 году рэпер в своей налоговой декларации не указал размер доходов. В эти годы он заработал $353 тыс. и $542 тыс. соответственно. В 2013 году DMX отчитался перед налоговиками в заработке всего $10 тыс. Это обстоятельство показалось властям подозрительным, учитывая славу музыканта. Как показала проверка, на самом деле он заработал $250 тыс.

Рэпер известен тем, что шесть его альбомов дебютировали на первом месте в хит-параде музыкального журнала Billboard. DMX снялся в около 20 фильмах, включая боевики "Ромео должен умереть" (Romeo Must Die, 2000) и "От колыбели до могилы" (Cradle 2 the Grave, 2003) с мастером восточных единоборств Джетом Ли. Российскому зрителю также хорошо знакома картина "Сквозные ранения" (Exit Wounds, 2001), в которой темнокожий исполнитель снимался со Стивеном Сигалом.

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