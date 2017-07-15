Прокуратура Египта: мотивы преступления в Хургаде до сих пор не ясны

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КАИР, 15 июля. /ТАСС/. Мотивы преступления, совершенного в курортном городе Хургада, до сих пор не ясны. Об этом в субботу сообщил представитель Высшей прокуратуры государственной безопасности АРЕ, которая занимается разбирательством дела.
"Мотивы и обстоятельства преступления, в результате которого погибли и были ранены иностранные туристы, до сих пор не ясны", - сказал он. "Расследование продолжается", - уточнил представитель прокуратуры. Он обратился к средствам массовой информации с просьбой "не устраивать гонку за новостями, не предсказывать выводы и не предвосхищать результаты, к которым должно прийти следствие".
В заявлении прокуратуры говорится, что "определение личности преступника, а также род его занятий выясняются". Выясняется также, "было ли это нападение индивидуальной акцией, уголовным деянием, террористической атакой или еще какого-либо рода преступлением". "Причины и мотивы, которые побудили преступника на это злодеяние, тщательно и в деталях изучаются следователями", - добавили в прокуратуре госбезопасности.
Ранее в субботу преступник был передан из городской прокуратуры структурам Высшей прокуратуры государственной безопасности страны и депортирован в Каир. Расследование дела продолжается в египетской столице.
Накануне в египетском курортном городе Хургада в одной из местных гостиниц преступник напал с ножом на иностранных туристов. В результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ, ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка.
В настоящее время гражданка Росси находится в военном госпитале в Каире. Ее состояние удовлетворительное.