СМИ: напавший на туристов в Хургаде преступник прибыл в город в поисках работы

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КАИР, 15 июля. /ТАСС/. Преступник, напавший на иностранных туристов в Хургаде, прибыл в город в поисках работы. Об этом cообщил сайт газеты Al Ahram.
По его данным, атаковавший иностранцев в гостиничном комплексе - уроженец деревни Эль-Мунша эль-Кубра в египетской провинции Кафр эш-Шейх. Его зовут Абдеррахман, ему неполных 28 лет, он имеет степень бакалавра в области торговли.
Некоторое время назад он отправился в Саудовскую Аравию, где работал в местной компании. Однако в королевстве Абдеррахман провел только около семи месяцев, так как фирма, с которой он сотрудничал, закрылась. После этого, он вернулся в Эль-Мунша эль-Кубра, где не мог найти работу. Как рассказали соседи, в минувший четверг, за сутки до совершения преступления, он направился в Хургаду с тем, чтобы устроиться в городе по специальности.
В местном отделении полиции подтвердили, что на Абдеррахмана никогда не заводилось никаких дел. По заверению односельчан, он не принадлежал ни к политическим, ни к экстремистским организациям. Сейчас члены его семьи, оставшиеся в деревне, наотрез отказываются общаться с журналистами, а соседи не подпускают к дому никого из посторонних.
Накануне в результате нападения на иностранных туристов в одной из гостиниц Хургады погибли две гражданки ФРГ, ранения получили две жительницы Армении, подданная Чехии и россиянка.
В субботу подозреваемый в совершении преступления был передан из городской прокуратуры структурам Высшей прокуратуры государственной безопасности страны и депортирован в Каир. Расследование дела продолжается в египетской столице.