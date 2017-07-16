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Оператор аттракциона погиб в Рязани при попытке остановить карусель

Происшествия
16 июля, 14:54 UTC+3 ТАСС

По факту инцидента в развлекательном комплексе одного из торговых центров города проводится доследственная проверка

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ТАСС, 16 июля. Оператор аттракциона скончался на рабочем месте в торговом центре Рязани при попытке остановить аттракцион, проводится доследственная проверка. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.

"Днем 16 июля в развлекательном комплексе одного из рязанских торговых центров во время работы оператор аттракциона получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. По предварительным данным, молодой человек хотел быстрее остановить аттракцион. Находившиеся в это время на аттракционе дети не пострадали", - отметили в пресс-службе.

По данным СК, погиб местный житель 1994 года рождения. "Проводится доследственная проверка. Сейчас следователи работают на месте происшествия, ими проводится комплекс мероприятий, необходимых для установления всех обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.

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