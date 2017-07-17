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AFP: камерунский военный корабль опрокинулся у побережья страны

Происшествия
17 июля, 1:25 UTC+3 ТАСС

В ходе поисково-спасательной операции удалось поднять из воды одно тело, десятки человек числятся пропавшими без вести

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ТАСС, 17 июля. Военный корабль, перевозивший военнослужащих бригады особого назначения Камеруна, опрокинулся в воскресенье в территориальных водах страны. Как сообщило в понедельник агентство AFP со ссылкой на источник в силовых структурах, десятки человек пропали без вести.

По его сведениям, инцидент произошел между городом Лимбе на юго-западе страны и полуостровом Бакасси. Информация о причине произошедшего не приводится.

Военным, приступившим к поисково-спасательной операции, к настоящему моменту удалось извлечь из воды одно тело.

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