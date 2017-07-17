AFP: камерунский военный корабль опрокинулся у побережья страны

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ТАСС, 17 июля. Военный корабль, перевозивший военнослужащих бригады особого назначения Камеруна, опрокинулся в воскресенье в территориальных водах страны. Как сообщило в понедельник агентство AFP со ссылкой на источник в силовых структурах, десятки человек пропали без вести.
По его сведениям, инцидент произошел между городом Лимбе на юго-западе страны и полуостровом Бакасси. Информация о причине произошедшего не приводится.
Военным, приступившим к поисково-спасательной операции, к настоящему моменту удалось извлечь из воды одно тело.