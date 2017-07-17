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В суд направлено представление о продлении Навальному испытательного срока на 1 год

Происшествия
17 июля, 13:47 дата обновления: 17 июля, 13:56 UTC+3

Поводом послужило наказание в виде административного ареста, которое оппозиционеру назначили по статье "Нарушение установленного порядка проведения митингов"

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Уголовно-исполнительная инспекция Москвы направила в суд представление о продлении Алексею Навальному испытательного срока на один год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.

В ведомстве пояснили, что 12 июня Навальный совершил правонарушение, предусмотренное ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка проведения митингов"), за которое постановлением Симоновского районного суда Москвы ему было назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 25 суток.

"За допущенное нарушение уголовно-исполнительной инспекцией ФСИН России Навальному А. А. вынесено предупреждение о возможности отмены условного осуждения. В целях предупреждения совершения со стороны Навального повторных правонарушений уголовно-исполнительной инспекцией Москвы в суд направлено представление о продлении ему испытательного срока на один год", - подчеркнули в ФСИН.

Как сообщили 11 июля в Симоновском суде, в суд поступило обращение замначальника филиала уголовно-исполнительной инспекции ФСИН России по Москве об отмене Навальному условного осуждения и назначении реального наказания. В принятии искового заявления от инспекции ФСИН было отказано в связи тем, что оно, как установил суд, не подписано надлежащим лицом. При этом в этот же день ФСИН успела опровергнуть информацию об обращении в суд по Навальному.

Ранее ФСИН неоднократно просила суд отменить условное наказание Навальному и отправить его в колонию, однако ни одна из попыток так и не увенчалась успехом.

30 декабря 2014 года Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными Замоскворецким судом Москвы по делу о хищении средств компании "Ив Роше". Алексей Навальный получил 3,5 года условно, его брат - 3,5 года реального срока лишения свободы.

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