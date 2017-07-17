В здании управы района Жулебино произошел пожар

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Здание управы района Жулебино загорелось на Рязанском проспекте в Москве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в настоящее время эвакуировано около 30 человек.

"Сегодня на Рязанском проспекте, дом 64, корпус 2, возник пожар. В настоящее время со второго этажа здания идет густой черный дым", - сказал собеседник агентства, уточнив, что по данному адресу располагается здание управы Жулебино.

"В настоящее время эвакуировано около 30 человек", - отметил собеседник агентства.