Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В здании управы района Жулебино произошел пожар

Происшествия
17 июля, 14:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Из здания эвакуировали около 30 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Здание управы района Жулебино загорелось на Рязанском проспекте в Москве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в настоящее время эвакуировано около 30 человек.

"Сегодня на Рязанском проспекте, дом 64, корпус 2, возник пожар. В настоящее время со второго этажа здания идет густой черный дым", - сказал собеседник агентства, уточнив, что по данному адресу располагается здание управы Жулебино.

"В настоящее время эвакуировано около 30 человек", - отметил собеседник агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле обратили внимание на публикации о свадьбе дочери судьи на Кубани
2
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
3
ФАС потребовала от "большой четверки" операторов связи изменить стоимость услуг в поездках
4
Минздрав прокомментировал возможный запрет продажи алкоголя в выходные
5
ЦИК: бюро "Яблока" не имело права выдвигать Ройзмана на губернаторские выборы
6
ЕС дал торговые преференции Украине на три года с 1 сентября
7
Замглавы Минпромторга: россияне смогут приобретать деревянные дома по льготной ставке
Темы дня
Реклама