Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Адвокат: у Мамаева подтверждено наличие заболевания, препятствующего содержанию в СИЗО

Происшествия
17 июля, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Копия медицинского заключения утром в понедельник была направлена ФСИН в Тимирязевский суд Москвы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Защита осужденного за разбой инвалида 1-й группы Антона Мамаева подала в суд ходатайство с просьбой освободить из-под стражи своего подзащитного из-за тяжелого заболевания, препятствующего его содержанию в СИЗО. Об этом ТАСС сообщил адвокат Андрей Орлов.

"Я подал ходатайство в Тимирязевский районный суд Москвы об изменении меры пресечения моему подзащитному Антону Мамаеву на не связанную с лишением свободы", - сказал он.

Орлов отметил, что суд, избирая меру пресечения в виде заключения под стражу после вынесения приговора, не располагал медицинским заключением о наличии у Мамаева заболевания, которое препятствует его содержанию под стражей.

"13 июля подготовлено медицинское заключение городской клинической больницы им. Ерамишанцева по результатам медицинского освидетельствования Мамаева. Врачебной комиссией установлено наличие у Мамаева заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей", - сообщил Орлов. Он уточнил, что среди этих заболеваний - детская спинальная мышечная амиотрофия.

"Ходатайство направлено не на обжалование приговора от 30 июня, а на изменение моему подзащитному меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую до момента назначения и рассмотрения апелляционной жалобы на приговор. Иначе Мамаев может скончаться в СИЗО еще до передачи дела в Мосгорсуд", - считает адвокат.

По его словам, копия этого медицинского заключения утром в понедельник была направлена ФСИН в Тимирязевский суд Москвы.

Ранее в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний сообщили ТАСС, что направят в понедельник медицинское заключение в суд для принятия решения об освобождении Мамаева из-под стражи.

Там пояснили, что врачебная комиссия городской клинической больницы им. Ерамишанцева завершила медицинское освидетельствование Мамаева на предмет наличия у него заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

По информации ФСИН, Мамаев сейчас находится в больнице СИЗО "Матросская Тишина" в палате, оборудованной для содержания инвалидов-колясочников. "Для осуществления ухода за ним закреплен осужденный отряда хозяйственного обеспечения СИЗО", - отметили в пресс-службе.

Дело Мамаева

30 июня 2017 года суд приговорил Мамаева к 4,5 года лишения свободы за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ). По данным СМИ, Мамаева, который страдает спинальной атрофией мышц и передвигается на инвалидном кресле, обвинили в разбойном (с угрозой применения насилия) завладении мотороллером, который он собирался перепродать. Помогавший ему передвигаться на инвалидной коляске был признан соучастником разбоя и осужден на три года колонии.

Делом Мамаева занялась прокуратура. По результатам ознакомления с приговором прокуратура пришла к выводу, что решение суда о назначении наказания без должного исследования состояния здоровья и возможности отбывания наказания в виде лишения свободы необоснованно, сообщили ранее в надзорном ведомстве. В связи с этим Тимирязевская межрайонная прокуратура внесла апелляционное представление, в котором поставила вопрос об отмене приговора. Приговор также обжалован и адвокатом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
2
ФАС потребовала от "большой четверки" операторов связи отменить роуминг по РФ внутри сети
3
Альфа-банк объявил о выходе из Ассоциации российских банков
4
В Кремле обратили внимание на публикации о свадьбе дочери судьи на Кубани
5
Минздрав прокомментировал возможный запрет продажи алкоголя в выходные
6
ЦИК: бюро "Яблока" не имело права выдвигать Ройзмана на губернаторские выборы
7
ЕС дал торговые преференции Украине на три года с 1 сентября
Темы дня
Реклама