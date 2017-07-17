Адвокат: у Мамаева подтверждено наличие заболевания, препятствующего содержанию в СИЗО

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Защита осужденного за разбой инвалида 1-й группы Антона Мамаева подала в суд ходатайство с просьбой освободить из-под стражи своего подзащитного из-за тяжелого заболевания, препятствующего его содержанию в СИЗО. Об этом ТАСС сообщил адвокат Андрей Орлов.
"Я подал ходатайство в Тимирязевский районный суд Москвы об изменении меры пресечения моему подзащитному Антону Мамаеву на не связанную с лишением свободы", - сказал он.
Орлов отметил, что суд, избирая меру пресечения в виде заключения под стражу после вынесения приговора, не располагал медицинским заключением о наличии у Мамаева заболевания, которое препятствует его содержанию под стражей.
"13 июля подготовлено медицинское заключение городской клинической больницы им. Ерамишанцева по результатам медицинского освидетельствования Мамаева. Врачебной комиссией установлено наличие у Мамаева заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей", - сообщил Орлов. Он уточнил, что среди этих заболеваний - детская спинальная мышечная амиотрофия.
"Ходатайство направлено не на обжалование приговора от 30 июня, а на изменение моему подзащитному меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую до момента назначения и рассмотрения апелляционной жалобы на приговор. Иначе Мамаев может скончаться в СИЗО еще до передачи дела в Мосгорсуд", - считает адвокат.
По его словам, копия этого медицинского заключения утром в понедельник была направлена ФСИН в Тимирязевский суд Москвы.
Ранее в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний сообщили ТАСС, что направят в понедельник медицинское заключение в суд для принятия решения об освобождении Мамаева из-под стражи.
Там пояснили, что врачебная комиссия городской клинической больницы им. Ерамишанцева завершила медицинское освидетельствование Мамаева на предмет наличия у него заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.
По информации ФСИН, Мамаев сейчас находится в больнице СИЗО "Матросская Тишина" в палате, оборудованной для содержания инвалидов-колясочников. "Для осуществления ухода за ним закреплен осужденный отряда хозяйственного обеспечения СИЗО", - отметили в пресс-службе.
30 июня 2017 года суд приговорил Мамаева к 4,5 года лишения свободы за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ). По данным СМИ, Мамаева, который страдает спинальной атрофией мышц и передвигается на инвалидном кресле, обвинили в разбойном (с угрозой применения насилия) завладении мотороллером, который он собирался перепродать. Помогавший ему передвигаться на инвалидной коляске был признан соучастником разбоя и осужден на три года колонии.
Делом Мамаева занялась прокуратура. По результатам ознакомления с приговором прокуратура пришла к выводу, что решение суда о назначении наказания без должного исследования состояния здоровья и возможности отбывания наказания в виде лишения свободы необоснованно, сообщили ранее в надзорном ведомстве. В связи с этим Тимирязевская межрайонная прокуратура внесла апелляционное представление, в котором поставила вопрос об отмене приговора. Приговор также обжалован и адвокатом.