Сообщение о минировании здания электросетей в Сочи было ложным

СОЧИ, 18 июля. /ТАСС/. Полиция, обследовав здание сочинского филиала компании "Кубаньэнерго" после анонимного звонка о минировании, не нашла на его территории опасных предметов. В ходе проведенных оперативных мероприятий был задержан молодой человек, сделавший ложное сообщение, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе главного управления МВД по Краснодарскому краю.

"Кинологи обследовали территорию, опасных для жизни и здоровья предметов не обнаружено. В ходе проведенных оперативных мероприятий был установлен молодой человек, который совершил ложный звонок о минировании", - рассказал дежурный сотрудник пресс-службы краевого главка МВД.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в предприятии сообщил об эвакуации сотрудников Сочинских электросетей из офисного здания на улице Конституции.

По данным регионального главка МВД, сотрудники компании вернулись на свои рабочие места.