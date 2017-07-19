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СМИ: испанская полиция обнаружила три украденные картины Фрэнсиса Бэкона

Происшествия
19 июля, 14:41 UTC+3 ТАСС

Стоимость полотен составляет миллионы евро

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ТАСС, 19 июля. Национальная полиция Испании обнаружила три из пяти картин британского художника-экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона (1909-1992), украденных в 2015 году.

Об этом сообщает в среду газета El Pais со ссылкой на источники, близкие к владельцу произведений искусства.

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Эти данные также подтвердили агентству EFE в полиции, однако никаких деталей, касающихся самой находки, в настоящее время не приводится.

Произведения искусства пропали из частного дома в центре Мадрида летом 2015 года. Здание, в котором находились картины, располагается в безопасном районе столицы, недалеко от испанского Сената. Работы художника принадлежали другу Бэкона. Кража стала крупнейшей в Испании за последние десятилетия, стоимость картин составляет в целом более €25 млн.

По версии следствия, в день ограбления преступники воспользовались тем, что в доме никого не было на протяжении нескольких часов. При этом никто из соседей не видел и не слышал ничего необычного. Грабителям удалось отключить сигнализацию и покинуть здание незамеченными.

В мае 2016 года полиция задержала шесть человек, которых подозревают в причастности к краже. В январе 2017 года были задержаны еще трое. Однако до настоящего момента о местонахождении самих похищенных картин ничего известно не было.

Фрэнсис Бэкон является мастером фигуративной живописи. Ключевой темой в его произведениях стало человеческое тело. Картины художника высоко ценятся у коллекционеров. Так, в 2015 году диптих Бэкона "Два эскиза к автопортрету" (1977) был продан за $22,4 млн.

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