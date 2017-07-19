Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ДТП под Курском погибли пять человек, в их числе четверо детей

Происшествия
19 июля, 21:53 дата обновления: 19 июля, 22:14 UTC+3 ТАСС

Пострадали еще 13 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 19 июля. Пять человек, включая четырех детей, погибли при столкновении двух легковых машин в Курской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, еще 13 человек пострадали.

"Сейчас мы точно можем сказать, что в ДТП погибли пять человек, четверо из которых - дети. По предварительным данным, пострадали 13 человек. Более подробная информация о ДТП уточняется", - сказали в пресс-службе.

Как сообщал ранее источник в экстренных службах, авария произошла вечером вблизи поселка Щетинка на автодороге "Курск - Золотухино".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Цена отдыха: регионы РФ ждут приток туристов и миллиарды рублей от курортного сбора
2
В ДТП под Курском погибли пять человек, в их числе четверо детей
3
Замглавы ЕК: новые законы в Польше ставят под угрозу независимость судов
4
Генпрокуратура опротестовала введение временной администрации в банке "Югра"
5
Совет судей Кубани: свадьбу дочери судьи оплатил ее бывший муж
6
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
7
В Москве разрабатывают аэротакси и летающие мотоциклы
Темы дня
Реклама