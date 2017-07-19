В ДТП под Курском погибли пять человек, в их числе четверо детей

ТАСС, 19 июля. Пять человек, включая четырех детей, погибли при столкновении двух легковых машин в Курской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, еще 13 человек пострадали.

"Сейчас мы точно можем сказать, что в ДТП погибли пять человек, четверо из которых - дети. По предварительным данным, пострадали 13 человек. Более подробная информация о ДТП уточняется", - сказали в пресс-службе.

Как сообщал ранее источник в экстренных службах, авария произошла вечером вблизи поселка Щетинка на автодороге "Курск - Золотухино".