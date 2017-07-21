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Радиоактивный цезий обнаружили в 300 кг черники, поступившей на прилавки Москвы

Происшествия
21 июля, 16:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Чаще всего радиоактивные элементы выявляли в ягодах, доставленных из Белоруссии, Владимирской и Архангельской областей

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Столичные эксперты обнаружили в июле радиоактивный цезий в 23 партиях черники общим весом около 300 килограммов, основная часть ягоды, загрязненной радионуклидом, поступила из Белоруссии. Об этом в пятницу сообщил ТАСС сотрудник комитета ветеринарии города Москвы.

"Радиологическим отделом городской ветеринарной лаборатории ГБУ "Мосветобъединение" на середину июля было подтверждено превышение содержания радионуклида цезия-137 [Cs-137] в 23 партиях черники общим весом 297,3 кг", - сказал собеседник агентства.

По словам эксперта, чаще всего радионуклиды выявляли в дикорастущей ягоде из Белоруссии - всего 16 загрязненных партий. Также цезий нашли в чернике из Владимирской и Архангельской областей. В четырех случаях торговцы затруднились назвать регион происхождения опасного продукта.

Каждую партию дикорастущих ягод и грибов, поступающих на продовольственные рынки, региональные ярмарки и ярмарки выходного дня в Москве, проверяют на содержание радиоактивных элементов. Если специалисты обнаружили превышение допустимого уровня радионуклидов, то пробы продукции направляют в лабораторию для подтверждения. Загрязненные ягоды и грибы уничтожают, добавил эксперт.

"Цезий-137 опасен для человека. Он хорошо накапливается растениями и грибами, попадает в пищевые продукты. При их употреблении быстро всасывается в кишечнике и накапливается в мышцах, почках, сердце, легких и печени", - сказал собеседник агентства.

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