Радиоактивный цезий обнаружили в 300 кг черники, поступившей на прилавки Москвы

Тренер: пловцу Дратцеву рано завершать карьеру, в марафоне его время только начинаетсяСпорт 21 июля, 16:42
Собянин утвердил налоговые льготы для инновационных промышленных предприятийМосква 21 июля, 16:42
Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколе - ПлатовОбщество 21 июля, 16:37
Паломники из-за рубежа приехали в Севастополь поклониться древним православным святынямОбщество 21 июля, 16:35
Завершилось выдвижение кандидатов на участие в выборах главы Свердловской областиНовости Урала 21 июля, 16:32
Путин признался, что не пользуется соцсетями и не имеет отношения ни к одному аккаунтуОбщество 21 июля, 16:31
ITF дисквалифицировала капитана женской сборной Румынии Настасе до декабря 2020 годаСпорт 21 июля, 16:27
Пловец Дратцев не исключает, что завершит карьеру после завоевания бронзы ЧМСпорт 21 июля, 16:25
Российский саблист Ибрагимов вышел в 1/4 финала чемпионата мира по фехтованиюСпорт 21 июля, 16:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Столичные эксперты обнаружили в июле радиоактивный цезий в 23 партиях черники общим весом около 300 килограммов, основная часть ягоды, загрязненной радионуклидом, поступила из Белоруссии. Об этом в пятницу сообщил ТАСС сотрудник комитета ветеринарии города Москвы.
"Радиологическим отделом городской ветеринарной лаборатории ГБУ "Мосветобъединение" на середину июля было подтверждено превышение содержания радионуклида цезия-137 [Cs-137] в 23 партиях черники общим весом 297,3 кг", - сказал собеседник агентства.
По словам эксперта, чаще всего радионуклиды выявляли в дикорастущей ягоде из Белоруссии - всего 16 загрязненных партий. Также цезий нашли в чернике из Владимирской и Архангельской областей. В четырех случаях торговцы затруднились назвать регион происхождения опасного продукта.
Каждую партию дикорастущих ягод и грибов, поступающих на продовольственные рынки, региональные ярмарки и ярмарки выходного дня в Москве, проверяют на содержание радиоактивных элементов. Если специалисты обнаружили превышение допустимого уровня радионуклидов, то пробы продукции направляют в лабораторию для подтверждения. Загрязненные ягоды и грибы уничтожают, добавил эксперт.
"Цезий-137 опасен для человека. Он хорошо накапливается растениями и грибами, попадает в пищевые продукты. При их употреблении быстро всасывается в кишечнике и накапливается в мышцах, почках, сердце, легких и печени", - сказал собеседник агентства.