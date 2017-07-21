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Суд в Белоруссии вынес два смертных приговора по делу о "черных риелторах"

Происшествия
21 июля, 16:06 UTC+3 МИНСК МИНСК 21, июля. /ТАСС

Еще два участника преступной группы приговорены к 24 и 22 годам колонии

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МИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Могилевский областной суд в Белоруссии вынес смертный приговор двум фигурантам так называемого дела "черных риелторов" об убийствах за недвижимость, сообщили в пятницу в Верховном суде Белоруссии.

"С учетом установленных судом обстоятельств дела, степени и характера общественной опасности, данных о личности обвиняемых, сторона обвинения согласна с решением суда о применении к организатору преступной группы и наиболее активному его участнику исключительной меры наказания - смертной казни", - прокомментировал журналистам прокурор Юрий Шерснев. Кроме главного фигуранта дела Игоря Гершанкова, к расстрелу приговорен и его подельник Семен Бережной.

Всего решения вынесены по четырем фигурантам дела, в котором шесть эпизодов убийств. Супруге Игоря Гершанкова Татьяне суд назначил 24 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, еще одному фигуранту дела Борису Колесникову - 22 года колонии строгого режима.

Судебное разбирательство по этому громкому делу шло около девяти месяцев. По данным суда, убийства совершались с 2009 по 2015 год, жертв выбирали из числа одиноких граждан, злоупотребляющих алкоголем. По словам прокурора, обвиняемые создали "конвейер смерти" с четким распределением роли каждого участника преступной группы, человеческая жизнь была оценена в стоимость квартиры - в среднем это $25 тыс.

Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос об отмене высшей меры наказания выносился в Белоруссии на общенациональный референдум - 80,5% принявших участие в голосовании граждан высказались за сохранение смертной казни. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в ПАСЕ.

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