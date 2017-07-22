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Шеф полиции Миннеаполиса ушла в отставку после скандала с убийством гражданки Австралии

Происшествия
22 июля, 5:37 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, июля. /ТАСС

По словам Джени Харто, она решила покинуть пост, чтобы полицейское управление возглавил человек "со свежим взглядом"

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НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Начальник полиции Миннеаполиса (штат Миннесота) Джени Харто подала в пятницу в отставку в связи с утратой доверия мэра города. Это произошло через неделю после того, как местный полицейский застрелил безоружную гражданку Австралии, что привело к громкому скандалу.

"Я утратила доверие к шефу [полиции Джени Харто]", - сообщила градоначальник Бетси Ходжес в распространенном заявлении. "Очевидно, что жители Миннеаполиса утратили к ней доверие тоже", - добавила она.

Харто в свою очередь заявила, что подала в отставку после тяжелых раздумий. По ее словам, она решила покинуть пост, чтобы позволить возглавить полицейское управление кому-то "со свежим взглядом". "Миннеаполис достоин самого лучшего", - отметила она.

Инцидент, вызвавший в США большой общественный резонанс, произошел в Миннеаполисе в прошлую субботу. Полицейский Мохамед Нур прибыл по вызову гражданки Австралии Джастин Даймонд, которая переехала в США, собираясь вскоре выйти здесь замуж. Женщина позвонила в полицию, чтобы сообщить о случае нападения неподалеку от ее дома. По неизвестным причинам Нур, прибыв на место происшествия, выстрелил в Даймонд из полицейской машины, в результате чего женщина скончалась.

По поводу инцидента проводится расследование. При этом Нур отказался общаться со следователями и давать показания. Происшествие привело к ряду протестов в Миннеаполисе.

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