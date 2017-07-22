Пять человек погибли в Шанхае в результате частичного обрушения трехэтажного здания

Глава Европейской стрелковой конфедерации Лисин переизбран на новый срокСпорт 22 июля, 10:45
Главком ВКС: ПАК ФА дает пилоту практически неограниченные возможностиАрмия и ОПК 22 июля, 9:32
СМИ: Facebook разрабатывает собственный смартфонЭкономика и бизнес 22 июля, 9:22
Каким стал МАКС-2017 для российской оборонки и бизнесаАрмия и ОПК 22 июля, 9:00
Спайсер назвал в качестве причины увольнения нежелание мешать работе СкарамуччиМеждународная панорама 22 июля, 7:11
Поклонская собрала около 100 тыс. подписей против фильма Учителя "Матильда"Культура 22 июля, 6:48
Уолл договорился о четырехлетнем контракте с клубом НБА "Вашингтон" на $170 млнСпорт 22 июля, 6:07
Интерпол распространил список из 173 террористов, которые могут совершить атаки в ЕвропеМеждународная панорама 22 июля, 3:46
Палата представителей США может принять новые санкции против РФ на будущей неделеМеждународная панорама 22 июля, 2:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ШАНХАЙ, 22 июля. /ТАСС/. Жертвами частичного обрушения трехэтажного здания в Шанхае стали пять человек, еще один пострадавший находится в больнице. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении администрации городского района Цзядин, где произошло ЧП.
Обрушение части трехэтажной небольшой гостиницы произошло на пересечении улиц Цаоань и Хуацзян. Информационный портал Sina сообщил, что причиной инцидента стал снос строителями находившегося рядом старого здания, часть которого обрушилась на гостиницу.
Спасательные работы на месте уже завершены. Экстренные службы извлекли из-под завалов шесть человек, однако пятеро из них скончались позже в больнице.