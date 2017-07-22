Пять человек погибли в Шанхае в результате частичного обрушения трехэтажного здания

ШАНХАЙ, 22 июля. /ТАСС/. Жертвами частичного обрушения трехэтажного здания в Шанхае стали пять человек, еще один пострадавший находится в больнице. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении администрации городского района Цзядин, где произошло ЧП.

Обрушение части трехэтажной небольшой гостиницы произошло на пересечении улиц Цаоань и Хуацзян. Информационный портал Sina сообщил, что причиной инцидента стал снос строителями находившегося рядом старого здания, часть которого обрушилась на гостиницу.

Спасательные работы на месте уже завершены. Экстренные службы извлекли из-под завалов шесть человек, однако пятеро из них скончались позже в больнице.