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Пять человек погибли в Шанхае в результате частичного обрушения трехэтажного здания

Происшествия
22 июля, 9:51 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 22, июля. /ТАСС

Причиной инцидента стал снос находившегося рядом старого здания

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ШАНХАЙ, 22 июля. /ТАСС/. Жертвами частичного обрушения трехэтажного здания в Шанхае стали пять человек, еще один пострадавший находится в больнице. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении администрации городского района Цзядин, где произошло ЧП.

Обрушение части трехэтажной небольшой гостиницы произошло на пересечении улиц Цаоань и Хуацзян. Информационный портал Sina сообщил, что причиной инцидента стал снос строителями находившегося рядом старого здания, часть которого обрушилась на гостиницу.

Спасательные работы на месте уже завершены. Экстренные службы извлекли из-под завалов шесть человек, однако пятеро из них скончались позже в больнице.

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