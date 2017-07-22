В Москве возбуждено дело против гражданина Таджикистана, перечислившего деньги террористам

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МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Москве в отношении гражданина Таджикистана, ставшего сторонником идей террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) после общения с вербовщиком в социальных сетях, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"26-летний гражданин республики Таджикистан стал придерживаться взглядов террористической организации ИГИЛ после полутора лет общения в соцсетях с вербовщиком "Исламского государства", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что для общения с вербовщиком мужчина использовал соцсеть "Одноклассники" и мессенджер Viber. По словам собеседника агентства, мужчина также перечислил средства для поддержки террористов через группу в соцсети "ВКонтакте". В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "содействие террористической деятельности".