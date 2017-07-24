Times: украинский бизнесмен продал вымышленные "оксфордские премии" на миллионы фунтов

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ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Украинский бизнесмен воспользовался репутацией Оксфордского университета, чтобы незаконно от имени престижного учебного заведения продавать несуществующие почетные награды. Об этом в понедельник сообщила газета Times.
По ее данным, речь идет о гражданине Украины Антоне Саввове, чья компания The Europe Business Assembly ("Европейская бизнес-ассамблея", EBA) выставляла на продажу такие "липовые" отличительные знаки, как "Международная премия Сократа" и "Памятная награда имени королевы Виктории", стоимость которых достигала £9,3 тыс. ($12,3 тыс.).
Бывшие сотрудники компании украинского предпринимателя рассказали, что связывались с представителями деловых кругов преимущественно из развивающихся стран и сообщали им о том, что их номинировали на премию. Если клиент выражал заинтересованность, то ему предлагали заплатить несколько тысяч фунтов, чтобы покрыть административные расходы и приобрести лицензию для "использования бренда награды в общественных и маркетинговых целях".
Times отмечает, что "Европейская бизнес-ассамблея" вела свою деятельность с 2000 года и успела раздать тысячи подобных наград, заработав, вероятно, миллионы фунтов. Несуществующие премии вручались в том числе в городской ратуше Оксфорда, в лондонском Институте директоров, объединяющем британских представителей бизнес-сообщества, а также в других престижных местах в Европе.