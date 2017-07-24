Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Times: украинский бизнесмен продал вымышленные "оксфордские премии" на миллионы фунтов

Происшествия
24 июля, 11:42 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 24, июля. /ТАСС

Несуществующие премии вручались в городской ратуше Оксфорда, в лондонском Институте директоров, а также в других престижных местах в Европе

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Украинский бизнесмен воспользовался репутацией Оксфордского университета, чтобы незаконно от имени престижного учебного заведения продавать несуществующие почетные награды. Об этом в понедельник сообщила газета Times.

По ее данным, речь идет о гражданине Украины Антоне Саввове, чья компания The Europe Business Assembly ("Европейская бизнес-ассамблея", EBA) выставляла на продажу такие "липовые" отличительные знаки, как "Международная премия Сократа" и "Памятная награда имени королевы Виктории", стоимость которых достигала £9,3 тыс. ($12,3 тыс.).

Бывшие сотрудники компании украинского предпринимателя рассказали, что связывались с представителями деловых кругов преимущественно из развивающихся стран и сообщали им о том, что их номинировали на премию. Если клиент выражал заинтересованность, то ему предлагали заплатить несколько тысяч фунтов, чтобы покрыть административные расходы и приобрести лицензию для "использования бренда награды в общественных и маркетинговых целях".

Times отмечает, что "Европейская бизнес-ассамблея" вела свою деятельность с 2000 года и успела раздать тысячи подобных наград, заработав, вероятно, миллионы фунтов. Несуществующие премии вручались в том числе в городской ратуше Оксфорда, в лондонском Институте директоров, объединяющем британских представителей бизнес-сообщества, а также в других престижных местах в Европе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Украина Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США умер кот, который 20 лет был "мэром" города
2
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
3
FT: ЕС может рассмотреть ответные меры на антироссийские санкции США
4
В Москве погиб сотрудник ФСИН после падения из окна 17-го этажа здания Минюста
5
ЦБ повысил курсы доллара и евро на 72,47 и 80,85 копейки
6
В офисе "Алросы" в Москве идут обыски
7
В Госдуму внесли законопроект о нематериальной взятке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама