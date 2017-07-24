Суд перевел математика Богатова из СИЗО под домашний арест

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы перевел из-под стражи под домашний арест преподавателя математики Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в Москве. Как передает корреспондент ТАСС, таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия.
"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Богатова меру пресечения в виде домашнего ареста", - огласил решение судья Евгений Найденов.
Срок домашнего ареста установлен до 31 августа. Богатов будет отбывать его на своей квартире в Москве. Он был освобожден в зале суда, ему запрещено покидать помещение, пользоваться средствами связи и общаться со СМИ.
Следствие в своем ходатайстве об изменении меры пресечения Богатову ссылалось на наличие хронических заболеваний у обвиняемого и невозможность оказать давление на свидетелей.
Следователь отметил, что сейчас собраны все вещественные доказательства, проводятся компьютерные экспертизы. "На основании экспертиз причастность Богатова установлена, прямых свидетелей, на которых он может оказать влияние, нет, и учитывая его хронические заболевания считаем возможным изменить меру пресечения на домашний арест", - сказал он.
Представитель прокуратуры поддержал доводы следователя. Адвокат обвиняемого Алексей Тепцов в свою очередь попросил разрешить Богатову двухчасовые прогулки и посещение медицинских учреждений. Выслушав доводы сторон, судья вынес решение.
Богатову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и в покушении на организацию массовых беспорядков. По данным СК, 29 марта в интернете были размещены призывы к совершению 2 апреля действий экстремистского характера в центре Москвы. В ходе предварительного следствия установлено, что Богатов размещал материалы с призывами к массовым беспорядкам с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для сокрытия следов присутствия в интернете, с использованием серверов, находящихся на территории иностранных государств.