СМИ: неизвестный с бензопилой ранил пять человек в Швейцарии

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ТАСС, 24 июля. По меньшей мере пять человек получили ранения, двое из них - серьезные, в результате нападения неизвестного мужчины в городе Шаффхаузене. Об этом сообщила газета Blick.
По ее данным, нападение совершил человек, использовавший в качестве оружия цепную пилу. Центр города оцеплен, полиция проводит операцию по нейтрализации злоумышленника. Blick ссылается на свидетельства очевидцев, которые видели человека с бензопилой и пострадавшего пожилого мужчину, которого сопровождали двое спасателей.
Официальный представитель местной полиции подтвердил информацию Blick, не сообщив каких-либо других подробностей. По данным Швейцарского телеграфного агентства (ATS), "крупные силы полиции мобилизованы для розыска человека, ранившего нескольких лиц". Задействованы также несколько машин скорой помощи и вертолеты спасательной службы.