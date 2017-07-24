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СМИ: неизвестный с бензопилой ранил пять человек в Швейцарии

Происшествия
24 июля, 14:08 UTC+3 ТАСС

Центр города оцеплен, полиция проводит операцию по нейтрализации злоумышленника

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ТАСС, 24 июля. По меньшей мере пять человек получили ранения, двое из них - серьезные, в результате нападения неизвестного мужчины в городе Шаффхаузене. Об этом сообщила газета Blick.

По ее данным, нападение совершил человек, использовавший в качестве оружия цепную пилу. Центр города оцеплен, полиция проводит операцию по нейтрализации злоумышленника. Blick ссылается на свидетельства очевидцев, которые видели человека с бензопилой и пострадавшего пожилого мужчину, которого сопровождали двое спасателей.

Официальный представитель местной полиции подтвердил информацию Blick, не сообщив каких-либо других подробностей. По данным Швейцарского телеграфного агентства (ATS), "крупные силы полиции мобилизованы для розыска человека, ранившего нескольких лиц". Задействованы также несколько машин скорой помощи и вертолеты спасательной службы.

 

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