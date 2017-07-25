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СМИ: сыгравший в фильме "Город Бога" бразилец подозревается в убийстве полицейского

Происшествия
25 июля, 2:59 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 25, июля. /ТАСС

По данным следствия, 34-летний Силва Мартинс несколько лет назад возглавил организованную преступную группу, контролирующую торговлю наркотиками в южной части Рио-де-Жанейро

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 июля. /ТАСС/. Житель Рио-де-Жанейро Иван да Силва Мартинс, который 15 лет назад снялся в фильме "Город Бога" (Cidade de Deus) в роли торговца наркотиками, подозревается в убийстве полицейского, совершенном 23 июля в фавеле Видигал - одном из неблагополучных районов города. Об этом сообщил телеканал Globo.

По версии следствия, 34-летний Силва Мартинс несколько лет назад возглавил организованную преступную группу, которая контролирует торговлю наркотиками в южной части Рио-де-Жанейро. Подозреваемый уже пять раз привлекался к ответственности за различные правонарушения, однако довольно быстро вновь оказывался на свободе. В начале 2000-х годов он участвовал в ряде социальных проектов, ориентированных на подростков и молодых людей из неблагополучных семей, и именно таким образом попал в поле зрения кинематографистов. Тогда Силва Мартинс был известен под прозвищем Иванзинью (то есть Иванушка), теперь же в криминальных кругах его называют Иван Грозный (Ivan, o terrvel).

В 2002 году на экраны кинотеатров вышел фильм "Город Бога" бразильских режиссеров Фернанду Мейреллеса и Кати Лунд, посвященный жизни подростков из одноименной фавелы и их взаимоотношениям с представителями местного криминала. Для съемок в картине были набраны непрофессиональные актеры, некоторые из них на самом деле были жителями Сидади-ди-Деус. Фильм получил множество кинематографических наград и четыре номинации на премию "Оскар".

Фавелы - городские трущобы, которые характеризуются относительно низким уровнем жизни и высоким уровнем преступности. Обеспечением безопасности в этих районах занимаются специальные подразделения полиции, однако влияние наркомафии остается там очень сильным.

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