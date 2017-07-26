ABC: сотрудник Секретной службы США случайно выстрелил в себя из табельного оружия

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Сотрудник Секретной службы США, занимающейся в том числе охраной первых лиц государства, случайно выстрелил в себя во вторник из табельного оружия. Об этом сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, инцидент произошел в Вашингтоне. Один из сотрудников службы, находившийся на посту, случайно разрядил в себя свое оружие.

Пострадавшего, имя которого не называется, доставили в больницу. Отмечается, что полученные ранения не угрожают его жизни.

По данным ABC, в результате инцидента больше никто не пострадал. Секретная служба расследует указанный инцидент.