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ABC: сотрудник Секретной службы США случайно выстрелил в себя из табельного оружия

Происшествия
26 июля, 3:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, июля. /ТАСС

Мужчина доставлен в больницу, сейчас его жизни ничто не угрожает, сообщила телекомпания

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© AP Photo/Andrew Harnik

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Сотрудник Секретной службы США, занимающейся в том числе охраной первых лиц государства, случайно выстрелил в себя во вторник из табельного оружия. Об этом сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, инцидент произошел в Вашингтоне. Один из сотрудников службы, находившийся на посту, случайно разрядил в себя свое оружие.

Пострадавшего, имя которого не называется, доставили в больницу. Отмечается, что полученные ранения не угрожают его жизни.

По данным ABC, в результате инцидента больше никто не пострадал. Секретная служба расследует указанный инцидент.

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