Под Саратовом обрушилась часть жилого дома, эвакуированы более 60 человек

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САРАТОВ, 26 июля. /ТАСС/. Часть жилого многоэтажного дома обрушилась в поселке Расково Саратовской области в среду утром. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет, из квартир эвакуированы 65 человек, среди которых 15 детей, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Сегодня утром поступила информация о том, что произошло обрушение межэтажного перекрытия между подвалом и квартирами № 2, 3, 4. Пострадавших, погибших нет. Проведена эвакуация жильцов дома", - уточнили в пресс-службе.
Как добавили в ведомстве, данный дом 1961 года постройки признан аварийным. Всего в доме 24 квартиры.
На место происшествия выехал глава региона Валерий Радаев. Он ознакомился с ситуацией на месте, встретился с жителями села. "По поручению главы региона было принято решение подготовить для временного размещения жителей дома школу и пансионат "Сокол", - отметили в пресс-службе губернатора области.