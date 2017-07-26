Дело о гибели "пьяного" мальчика в ДТП в Балашихе передали в суд

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Дело о гибели "пьяного" мальчика в ДТП в Балашихе передали в судПроисшествия 26 июля, 13:03
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ТАСС, 26 июля. Полиция передала в суд дело о гибели шестилетнего мальчика, в крови которого эксперты нашли алкоголь, в ДТП в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сегодня специализированным следственным отделом по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Московской области направлено в суд уголовное дело по обвинению 31-летней жительницы городского округа Балашиха Московской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сказала она.