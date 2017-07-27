При столкновении 11 автомобилей во Франции пострадали 17 человек

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Столкновение 11 автомашин произошло в четверг в северной части Франции. Как сообщило Agence France-Presse (AFP), в результате ДТП пострадали 17 человек, из которых двое находятся в тяжелом состоянии.

По данным префектуры департамента Па-де-Кале, которые приводит агентство, столкновение "произошло между девятью легковыми машинами, грузовиком, а также спецмашиной, перевозившей заключенных".

Именно в тюремном фургоне пострадало больше всего людей - семь человек. Водитель этой машины "находится в крайне тяжелом состоянии", уточнила префектура.