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Два человека пострадали при жесткой посадке Ан-2 на Кубани

Происшествия
27 июля, 21:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Жертв и разрушений нет

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Самолет Ан-2 совершил в четверг жесткую посадку в Краснодарском крае. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пострадали два человека.

"В Красноармейском районе, в 3 км севернее населенного пункта Телегин, совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Ан-2, задействованный в проведении сельскохозяйственных работ. Пострадали два человека, находившиеся на борту. Они получили травмы легкой и средней степени тяжести", - сказал источник.

На земле жертв и разрушений нет. Причины ЧП устанавливаются.

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