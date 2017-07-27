Два человека пострадали при жесткой посадке Ан-2 на Кубани

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Самолет Ан-2 совершил в четверг жесткую посадку в Краснодарском крае. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пострадали два человека.

"В Красноармейском районе, в 3 км севернее населенного пункта Телегин, совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Ан-2, задействованный в проведении сельскохозяйственных работ. Пострадали два человека, находившиеся на борту. Они получили травмы легкой и средней степени тяжести", - сказал источник.

На земле жертв и разрушений нет. Причины ЧП устанавливаются.