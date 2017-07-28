Суд приговорил депутата Заксобрания Петербурга к 10 суткам ареста за митинг 12 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Суд приговорил к 10 суткам административного ареста депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника за неповиновение полиции во время несанкционированной акции в городе 12 июня, сообщили в пятницу в объединенной пресс-службе судебной системы Северной столицы.

"Суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушения Максима Резника. Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сказали в пресс-службе. Суд назначил арест по статье КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

Ранее сегодня суд оштрафовал парламентария на 10 тыс. рублей по статье КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

По данным МВД, в несанкционированной акции на Марсовом поле в Петербурге 12 июня приняли участие около 3,5 тыс. человек, более 500 были задержаны. В июне суды города рассмотрели более 300 жалоб, поданных участниками несогласованного митинга, большинство из них были оставлены без удовлетворения. Из 310 апелляционных жалоб (из них 179 - на административные штрафы, 130 - на административные аресты) 288 было оставлено без удовлетворения. В отношении двух участников митинга возбуждены уголовные дела по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".