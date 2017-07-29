В Якутии на реке Лена перевернулась лодка с шестью пассажирами

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ЯКУТСК, 29 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Спасатели ведут поиски четырех человек, лодка которых перевернулась на реке Лена, сообщил ТАСС в субботу глава Намского района Александр Атласов.
"Сегодня утром в 06:30 по местному времени (00:30 по мск) в ЕДДС Намского района поступило сообщение о том, что на реке Лена на границе Намского и Кобяйского районов перевернулась лодка, в которой находились шесть человек, в том числе четыре женщины. Один мужчина сам смог выбраться на остров и оттуда сообщил о происшествии, затем была найдена женщина, состояние их удовлетворительное", - сказал Атласов.
"Установлено, что лодкой управлял пенсионер. Группа из шести человек следовала в лес за ягодами. Двоих нашли на острове местные жители, которые плыли мимо на лодках. Известно об обнаружении тела одной из женщин", - уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по республике по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.
Дворецкая, добавив, что ведется поиск еще трех человек.
На поиски сразу же были отправлены несколько лодок, привлечены сотрудники МЧС и правоохранительных органов. "Две группы МЧС: наземная и на вертолете ведут поиски людей, но результатов пока нет. Не можем найти моториста и трех женщин", - добавил глава района.
Проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение.