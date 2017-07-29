В Волгоградской области из-за подозрительного предмета задержан поезд "Адлер - Барнаул"

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ВОЛГОГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Пассажирский поезд "Адлер - Барнаул" был задержан в Волгоградской области из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь волгоградского филиала Приволжской железной дороги Наталья Логутенкова.
По ее данным, подозрительный предмет обнаружен на раме вагона грузового поезда в 12:26 мск, проводится проверка.
"На станции "Бирюзовый" Волгоградского региона Приволжской железной дороги на раме вагона грузового поезда обнаружен посторонний предмет. В целях безопасности место обнаружения постороннего предмета оцеплено, вызваны специалисты",- сказала Логутенкова.
Она уточнила, что движение поездов по станции "Бирюзовый" было временно приостановлено, в частности задержан пассажирский поезд № 252 "Адлер - Барнаул".