В ДТП на Кубани погибли пять человек

КРАСНОДАР, 30 июля. /ТАСС/. Пять человек погибли, еще один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на Кубани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

"ДТП произошло в Красноармейском районе на автодороге Темрюк - Краснодар - Кропоткин в районе поселка Водный. В результате столкновения ВАЗ-2107 и автомобиля Mercedes на месте погибли водитель и четверо пассажиров отечественного автомобиля. Еще один пассажир данного автомобиля с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение", - сказали в полиции.

Водитель иномарки не пострадал.

На месте аварии работает оперативно-следственная группа, выясняются все обстоятельства ДТП.