В ДТП на Кубани погибли пять человек

В Крыму возобновлена спасательная операция по поиску члена экипажа затонувшего суднаПроисшествия 30 июля, 6:51
ВВС США и Силы самообороны Японии провели учения в районе Корейского полуостроваМеждународная панорама 30 июля, 6:39
Apple сделала VPN-приложения недоступными для китайских пользователейЭкономика и бизнес 30 июля, 6:22
Чемпион мира по боксу Гарсия победил Бронера и продлил серию победСпорт 30 июля, 6:10
Дождь, гроза, град и до 28 градусов тепла ожидаются в Московском регионеМосква 30 июля, 6:06
"Барселона" обыграла "Реал" на Международном кубке чемпионов в СШАСпорт 30 июля, 5:10
ABC: Джеффа Сешнса могут назначить главой министерства нацбезопасностиМеждународная панорама 30 июля, 3:04
"Манчестер Сити" разгромил "Тоттенхэм" в матче Международного кубка чемпионов в СШАСпорт 30 июля, 3:04
Трамп заявил, что Китай ничего не делает для решения проблемы КНДРМеждународная панорама 30 июля, 2:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 30 июля. /ТАСС/. Пять человек погибли, еще один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на Кубани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.
"ДТП произошло в Красноармейском районе на автодороге Темрюк - Краснодар - Кропоткин в районе поселка Водный. В результате столкновения ВАЗ-2107 и автомобиля Mercedes на месте погибли водитель и четверо пассажиров отечественного автомобиля. Еще один пассажир данного автомобиля с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение", - сказали в полиции.
Водитель иномарки не пострадал.
На месте аварии работает оперативно-следственная группа, выясняются все обстоятельства ДТП.