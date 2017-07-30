Водитель насмерть сбил пенсионерку с ребенком в Адыгее

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МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Водитель иномарки на нерегулируемом пешеходном переходе насмерть сбил пожилую женщину с малолетним ребенком в Республике Адыгея. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"29 июля около 22:30 в Адыгейске 27-летний водитель автомобиля совершил наезд на 66-летнюю женщину и двухлетнюю девочку, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Оба пешехода от полученных травм скончались", - сообщила она.
Погибшая женщина была бабушкой девочки.
Водитель задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").