Водитель насмерть сбил пенсионерку с ребенком в Адыгее

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Водитель иномарки на нерегулируемом пешеходном переходе насмерть сбил пожилую женщину с малолетним ребенком в Республике Адыгея. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"29 июля около 22:30 в Адыгейске 27-летний водитель автомобиля совершил наезд на 66-летнюю женщину и двухлетнюю девочку, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Оба пешехода от полученных травм скончались", - сообщила она.

Погибшая женщина была бабушкой девочки.

Водитель задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").