Спасенный из-под завала работник "Алроса" в тяжелом состоянии доставлен в Якутск

ЯКУТСК, 30 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Машинист подземной установки, извлеченный в Якутии из-под завала рудника "Мир", в тяжелом состоянии доставлен в Якутск рейсом санитарной авиации. Об этом сообщила 30 июля ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Якутии по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

"После извлечения работника шахты из-под завалов он был доставлен в реанимационное отделение "Мирнинской центральной районной больницы" с диагнозом: производственная кататравма, перелом 6-7 шейных позвонков, травматический шок. В последующем пострадавший в тяжелом состоянии доставлен санрейсом в медицинское учреждение города Якутска", - отметила она.

Следственным органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

Предварительно установлено, что 29 июля около 15:30 мск на отметке 295 шахты рудника "Мир" АК "Алроса" при транспортировке машинистом подземной установки руды произошло обрушение горной породы. Известно, что шахтеры сами достали из-под завала своего коллегу.

На место ЧП выезжала следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Направлено требование о проведении служебного расследования в инспекцию труда республики и в АК "Алроса".