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Уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими возбуждено на Кубани

Происшествия
30 июля, 15:32 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 30, июля. /ТАСС

ДТП произошло минувшей ночью на автодороге Темрюк - Краснодар - Кропоткин в районе поселка Водный

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КРАСНОДАР, 30 июля. /ТАСС/. Полиция Кубани возбудила уголовное дело по факту дорожной аварии, в результате которой погибли пять человек, еще один пострадал. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

"По факту ДТП следственным отделом отдела МВД России по Красноармейскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - отмечается в сообщении краевого главка МВД.

ДТП произошло минувшей ночью на автодороге Темрюк - Краснодар - Кропоткин в районе поселка Водный.

По предварительной версии, водитель автомобиля ВАЗ не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем Mercedes. В результате дорожного происшествия на месте погибли водитель и четверо пассажиров отечественного автомобиля, еще один его пассажир госпитализирован с травмами.

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