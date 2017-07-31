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В Испании задержали сотрудницу банка, присвоившую $1,5 млн клиента из России

Происшествия
31 июля, 11:55 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Большинство незаконных переводов, как считает следствие, женщина осуществляла, когда клиент кредитного учреждения находился в РФ и не мог лично одобрить подобные операции

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МАДРИД, 31 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Гражданская гвардия Испании задержала сотрудницу одного из банков страны по подозрению в мошенничестве. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов провинции Аликанте (автономное сообщество Валенсия), который в понедельник оказался в распоряжении корреспондента ТАСС.

Задержание было произведено в населенном пункте Альморади. Как считает следствие, 51-летняя испанка присвоила около $1,5 млн 80-летнего гражданина России, который являлся клиентом финансового учреждения на протяжении 25 лет. Женщину подозревают в банковском мошенничестве и подделке документов.

Расследование началось примерно месяц назад, когда россиянин обратился в испанскую гражданскую гвардию. Мужчина заявлял, что за 25 лет сотрудница банка смогла украсть с его счета около $1,5 млн. Как отметили в правоохранительных органах, гражданин РФ лишь в редких случаях запрашивал выписки со своего банковского счета, однако в июне текущего года решил перевести средства в другое финансовое учреждение.

После ознакомления с подробным отчетом о состоянии счета он обнаружил, что части денег не хватает. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что большинство переводов было осуществлено, когда владелец счета находился в России и не мог лично одобрить подобные операции.

Каждый раз, когда мужчина отправлялся в РФ, средства на его счету уменьшались. Когда россиянин все же запрашивал выписки, сотрудница банка предоставляла ему поддельные документы.

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