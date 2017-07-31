В Испании задержали сотрудницу банка, присвоившую $1,5 млн клиента из России

Санкт-Петербург примет чемпионат мира по прыжкам на батуте в 2018 годуСпорт 31 июля, 12:45
Тренерский штаб сборной России по фехтованию не претерпит изменений до ОИ-2020Спорт 31 июля, 12:43
Песков: у Кремля нет сомнений, что ужесточение санкций США против РФ обретет форму законаПолитика 31 июля, 12:31
Французская актриса Жанна Моро скончалась на 90-м году жизниКультура 31 июля, 12:19
Источник: немецкий защитник Бадштубер отказался переходить в "Спартак"Спорт 31 июля, 12:17
Инвестиции РЖД в развитие Северной желдороги в I полугодии составили 6,4 млрд руб.Транспорт 31 июля, 12:16
Макфол: россиянам, возможно, придется месяцами ожидать выдачи виз в СШАМеждународная панорама 31 июля, 12:11
Избирком отказал Ройзману в регистрации кандидатом на выборах свердловского губернатораПолитика 31 июля, 12:03
"Транснефть" в июле выполнила план отгрузки нефти во всех портах кроме НовороссийскаТранспорт 31 июля, 11:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАДРИД, 31 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Гражданская гвардия Испании задержала сотрудницу одного из банков страны по подозрению в мошенничестве. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов провинции Аликанте (автономное сообщество Валенсия), который в понедельник оказался в распоряжении корреспондента ТАСС.
Задержание было произведено в населенном пункте Альморади. Как считает следствие, 51-летняя испанка присвоила около $1,5 млн 80-летнего гражданина России, который являлся клиентом финансового учреждения на протяжении 25 лет. Женщину подозревают в банковском мошенничестве и подделке документов.
Расследование началось примерно месяц назад, когда россиянин обратился в испанскую гражданскую гвардию. Мужчина заявлял, что за 25 лет сотрудница банка смогла украсть с его счета около $1,5 млн. Как отметили в правоохранительных органах, гражданин РФ лишь в редких случаях запрашивал выписки со своего банковского счета, однако в июне текущего года решил перевести средства в другое финансовое учреждение.
После ознакомления с подробным отчетом о состоянии счета он обнаружил, что части денег не хватает. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что большинство переводов было осуществлено, когда владелец счета находился в России и не мог лично одобрить подобные операции.
Каждый раз, когда мужчина отправлялся в РФ, средства на его счету уменьшались. Когда россиянин все же запрашивал выписки, сотрудница банка предоставляла ему поддельные документы.