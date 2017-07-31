Два выходца из Центральной Азии задержаны по подозрению в пособничестве ИГ в Подмосковье

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ТАСС, 31 июля. Два выходца из стран Центрально-Азиатского региона, проживающие во Владимирской области, задержаны в Подмосковье по подозрению в пособничестве террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ - прим. ТАСС). Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе управления ФСБ по Владимирской области.
"Сотрудниками ФСБ на территории Московской области задержаны два сторонника запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Они поддерживали контакты с ее членами, находящимися на территории Сирийской Арабской Республики, и ожидали конкретных указаний главарей по закупке огнестрельного оружия, необходимых комплектующих для изготовления самодельных взрывных устройств и по подбору объектов для совершения террористического акта", - говорится в сообщении.
Задержанные также "подтвердили факты поддержания контактов с членами международной террористической организации, совершения одним из них публичных призывов к террористической деятельности и оправдания терроризма в интернете, а также намерения по совершению террористических акций и выезду на территорию Афганистана для вступления в одно из формирований ИГ", уточнили там.
Следственным подразделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма".