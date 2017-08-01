Задержан мужчина, обезглавивший девушку в Томске

ТАСС, 1 августа. Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве девушки, чью голову нашли в ботаническом саду в Томске, мужчина признался в совершении преступления. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Девушка, ставшая жертвой убийцы, пропала 29 июля, 31-го на берегу озера в ботаническом саду была найдена ее голова.

"[Подозреваемым] оказался 29-летний местный житель, ранее судимый за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Задержанный дал признательные показания", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении мужчины под стражу.