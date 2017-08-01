Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Задержан мужчина, обезглавивший девушку в Томске

Происшествия
1 августа, 8:31 UTC+3 ТАСС

Арестованный дал признательные показания, вопрос о заключении под стражу будет рассмотрен в ближайшее время

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 августа. Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве девушки, чью голову нашли в ботаническом саду в Томске, мужчина признался в совершении преступления. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Девушка, ставшая жертвой убийцы, пропала 29 июля, 31-го на берегу озера в ботаническом саду была найдена ее голова.

"[Подозреваемым] оказался 29-летний местный житель, ранее судимый за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Задержанный дал признательные показания", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении мужчины под стражу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джон Маккейн не удивлен высылкой дипломатов США из России
2
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
3
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
4
СМИ: в центре Луганска взорвали памятник защитникам ЛНР
5
Задержан мужчина, обезглавивший девушку в Томске
6
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
7
МИД РФ поддержал подвергшегося критике украинского летчика Акопова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама