По факту смертельного ДТП под Калугой возбуждено уголовное дело

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ТАСС, 1 августа. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено в отношении водителя микроавтобуса Volkswagen, допустившего в Калужской области столкновение с припаркованным грузовиком, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УМВД по Калужской области.
"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, по сообщениям СМИ, следственное управление СК РФ по Калужской области организовало проверку по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").
Как сообщалось ранее, 1 августа в 03:30 мск на 114 км федеральной автодороги М3 "Украина" водитель, управляя микроавтобусом Volkswagen, врезался в стоявшую машину "КамАЗ" с включенной аварийной сигнализацией и выставленным знаком "аварийная остановка". В результате ДТП погибли три пассажира микроавтобуса Volkswagen, еще трое пострадавших доставлены в больницу.