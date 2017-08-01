СМИ: в Афганистане два боевика атаковали мечеть, не менее 20 человек погибли

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ТАСС, 1 августа. По меньшей мере 20 человек стали жертвами взрыва, произошедшего во вторник близ шиитской мечети в городе Герат на западе Афганистана.
Как сообщает телеканал Tolo News, 30 афганцев получили ранения и доставлены в больницу.
По информации телеканала, в атаке участвовали двое боевиков. Первый подорвал себя у входа в мечеть Джавадия, после чего его сообщник начал беспорядочную стрельбу по прихожанам, находившимся в здании.