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Число дел об отмывании средств, расследуемых СК, за три года выросло вдвое

Происшествия
1 августа, 20:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

По словам представителя ведомства, постоянно растет и число эпизодов по уголовным делам об отмывании, а также число обвиняемых по таким уголовным делам

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Число уголовных дел об отмывании денежных средств, расследуемых Следственным комитетом России, с 2013 года выросло почти в два раза. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"За последние три года количество возбужденных уголовных дел о легализации (отмывании) доходов увеличилось почти в два раза. Количество направленных в суд уголовных дел о таких преступлениях увеличилось в три с лишним раза, в два с лишним раза увеличилось количество расследованных преступлений рассматриваемой категории, и в 2,5 раза возросло число обвиняемых в совершении легализации (отмывания) доходов по уголовным делам, направленным в суд", - сообщила представитель СК.

Она добавила, что постоянно растет и число эпизодов по уголовным делам об отмывании, а также число обвиняемых по таким уголовным делам. "Следственными органами СК России и в дальнейшей работе будут приниматься исчерпывающие меры, направленные на предупреждение, выявление и пресечение деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем", - добавила представитель СК.

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