СМИ: в Лос-Анджелесе неизвестный открыл стрельбу по консульству Китая

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ТАСС, 2 августа. Неизвестный во вторник открыл стрельбу по зданию консульства КНР в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), после чего покончил с собой. Об этом сообщает газета Los Angeles Daily News.
По ее данным, нападавший, которому было около 60 лет, стрелял из окна своего автомобиля. В результате инцидента никто из сотрудников консульства или прохожих не пострадал.