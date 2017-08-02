СМИ: в Лос-Анджелесе неизвестный открыл стрельбу по консульству Китая

ТАСС, 2 августа. Неизвестный во вторник открыл стрельбу по зданию консульства КНР в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), после чего покончил с собой. Об этом сообщает газета Los Angeles Daily News.

По ее данным, нападавший, которому было около 60 лет, стрелял из окна своего автомобиля. В результате инцидента никто из сотрудников консульства или прохожих не пострадал.