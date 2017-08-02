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Следствие просит отпустить под домашний арест обвиняемого в коррупции экс-главу Удмуртии

Происшествия
2 августа, 19:06 UTC+3 МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Александр Соловьев обвиняется в получении взяток на 140 млн рублей

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Следствие ходатайствует о домашнем аресте бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву, обвиняемому в коррупции. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Алексей Ульянов.

"Следствие просит отпустить под домашний арест моего подзащитного Соловьева", - сказал адвокат.

В пресс-службе Басманного суда Москвы рассказали, что данный материал поступил 2 августа и 3 августа будет передан судье, который назначит дату рассмотрения ходатайства.

Сроки и обвинение

31 мая Басманный суд Москвы продлил до 4 сентября срок ареста Соловьеву, который обвиняется в получении взяток на 140 млн рублей. Следствие заявляло, что вина экс-губернатора подтверждается показаниями ряда свидетелей, в том числе сотрудников муниципалитета и администрации Удмуртской Республики, а также результатами оперативно-разыскной деятельности.

Соловьев свою вину признал, сказал прокурор. Адвокат в мае настаивал на домашнем аресте или подписке о невыезде, мотивировав возрастом (18 июня ему исполнилось 67 лет) и состоянием здоровья обвиняемого.

Соловьев обвиняется по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность, в особо крупном размере"). По версии следствия, Соловьев получил от представителей организаций, строящих мостовые переходы через реки в Удмуртии, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также долю в размере 2,7 млн рублей в коммерческой организации.

Заявление о преступлении на экс-главу Удмуртии поступило от его полного тезки, бывшего замминистра транспорта республики Александра Соловьева. Срок следствия по делу продлен до 14 октября. 4 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Соловьева в связи с утратой доверия.

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