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На западе США разбился небольшой самолет

Происшествия
4 августа, 4:25 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, августа. /ТАСС

В результате происшествия погиб один человек

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НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Легкий самолет разбился в четверг близ аэродрома Макклеллан в 16 км северо-восточнее Сакраменто (штат Калифорния). Пилот погиб, сообщила служба противопожарной охраны города.

"Пожарный расчет выехал на место катастрофы небольшого самолета в местечке Рио-Линда на 28-й улице. Возгорания не возникло. Помощь оказывается одному человеку", - проинформировала служба. Позднее она уточнила, что пилот скончался.

Согласно имеющимся сведениям, самолет по не установленным пока причинам задел линии электропередачи и упал на заднем дворе фермы примерно в 30 м от жилого дома.

Федеральное авиационное управление США выясняет обстоятельства трагедии. Разбившийся самолет Lancair IV-P относится к категории четырехместных монопланов, выполненных из композитных материалов.

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