Неизвестные открыли стрельбу по полицейскому патрулю в Египте

ТАСС, 4 августа. Неизвестные обстреляли полицейский патруль в египетском городе Исна, в результате два человека, в том числе один полицейский, погибли, еще трое были ранены. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел Египта.

По данным агентства, инцидент произошел в четверг вечером. Полицейские остановили автомобиль, после чего двое вооруженных людей, находившиеся в нем, открыли по правоохранителям огонь.

Один из злоумышленников был задержан, второму удалось скрыться. Все раненые были доставлены в больницу.