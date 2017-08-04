Неизвестные открыли стрельбу по полицейскому патрулю в Египте

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ТАСС, 4 августа. Неизвестные обстреляли полицейский патруль в египетском городе Исна, в результате два человека, в том числе один полицейский, погибли, еще трое были ранены. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел Египта.
По данным агентства, инцидент произошел в четверг вечером. Полицейские остановили автомобиль, после чего двое вооруженных людей, находившиеся в нем, открыли по правоохранителям огонь.
Один из злоумышленников был задержан, второму удалось скрыться. Все раненые были доставлены в больницу.