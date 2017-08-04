Раненных в Мособлсуде членов банды GTA допросят, как только позволят медики

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Следователи допросят госпитализированных участников банды GTA, устроивших стрельбу и раненных ответным огнем правоохранителей в Мосгорсуде, как только их состояние стабилизируется. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следователи смогут допросить Хазратхона Додохонова и Фазлитдина Хасанова, когда их состояние стабилизируется", - сказал собеседник агентства. После допроса им также будет предъявлено обвинение, добавил источник.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы сообщал, что Додохонов в пятницу переведен из реанимации в охраняемую палату в хирургическом отделении. По данным данного источника, Хасанов остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

1 августа в 13:50 мск двое конвоиров в лифте Мособлсуда сопровождали пятерых подсудимых по уголовному делу банды GTA, обвиняемых в бандитизме, серии убийств и в других преступлениях. Один из подсудимых напал на конвоира, в результате чего подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать для подкрепления сотрудников Росгвардии. Подкрепление прибыло на третий этаж, где завязалась перестрелка между подсудимыми и правоохранителями. В ходе стрельбы один из сотрудников Росгвардии был ранен, трое подсудимых уничтожены, еще двое ранены.

По факту перестрелки возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ч. 4 ст. 226 ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"), ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 313 ("Покушение на побег из-под ареста или из-под стражи").