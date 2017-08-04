В Нижегородской области третьеклассники повредили почти 50 надгробий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали учеников третьего класса, повредивших 46 надгробий на кладбище в городе Лыскове Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления МВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Лысковскому району 27 июня 2017 года поступило заявление о том, что неизвестные повредили надмогильные сооружения на местах захоронения на городском кладбище города Лыскова. Всего по данному поводу в полицию обратились 24 человека. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности граждан, причастных к повреждению 46 надмогильных сооружений на кладбище. Злоумышленниками оказались ученики третьего класса", - говорится в сообщении.

Дети рассказали полицейским, что хотели посмотреть, как падают памятники, пояснили в пресс-службе. Со школьниками и их родителями сотрудники МВД провели профилактические беседы.